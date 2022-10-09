13-16 Ekim tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı’nda “Ordu Burda İstanbul’da” sloganı ile gerçekleşecek 11. Ordu Günleri için, Ordulu STK’lar fındık dağıtımı ve folklor ekibi eşliğinde Üsküdar sahilinde tanıtım yaptı.

13-16 Ekim tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı’nda “Ordu Burda İstanbul’da” sloganı ile gerçekleşecek 11. Ordu Günleri için, Ordulu STK’lar fındık dağıtımı ve folklor ekibi eşliğinde Üsküdar sahilinde tanıtım yaptı.

“Ordu Burda İstanbul’da” sloganı ile gerçekleşecek 11. Ordu Günleri için Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) öncülüğünde görev alacak STK temsilcileri, Ordu’nun 11. Tanıtım Günleri için hazırlık çalışmaları çerçevesinde tanıtım ve duyuru amacı ile Üsküdar’da toplandı. Üsküdar sahilinde, folklor ekibi gösterisi ve vatandaşlara paket fındık dağıtımı yapıldı. Tanıtım renkli görüntülere sahne oldu.

“Bütün hemşerilerimizi bekliyoruz”

Lansmanda konuşan ORDEF Başkanı Sabri Çelebi, “13-16 Ekimde sahil fuar alanında yapacağımız etkinliğimiz için bugün Üsküdar’da lansman programındayız. Ordu şehir bandomuz ile folklor ekipleri ile programımızı düzenliyoruz. Bütün hemşerilerimizi, İstanbulluları Türkiye’nin çağdaş kenti Ordu ile buluşmaya davet ediyoruz” dedi.