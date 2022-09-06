Irak’ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketin Ordu’nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketin Ordu’nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalması sonucu kaza kırıma uğraması üzerine helikopterde bulunan 8 personelden biri olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu. Şehit Ümit Kesti için ilk olarak Yüksekova Havalimanı’nda uğurlama töreni yapıldı, ardından da askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Ayten ve Yılmaz çiftinin çocuğu olan şehit Ümit Kesti’nin 2 kardeşinden Halil İbrahim Kesti’nin de Kayseri de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilirken, Pınar Kesti ile evli olan şehidin Çağan Gökay adında 2 yaşında çocuğu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şehidin cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı’nda yapılan karşılama töreninin ardından helallik alınmak üzere Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Güvercinlik Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Öğle namazını müteakip Fatsa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan tören ve kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ümit Kest’nin cenazesi, Fatsa Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.

Öte yandan, törene, şehidin eşi Pınar, oğlu Çagan Gökay (2), annesi Ayten, babası Yılmaz Kesti, uzman çavuş olan kardeşi Halil ibrahim Kesti’nin yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Tuncay Sonel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ile Ergün Taşçı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve askeri erkan katıldı.