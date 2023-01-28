Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenlenen ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında ilk 500 firma arasına giren Ordulu 9 firma için ’Onur Gecesi’ düzenlendi.

Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenlenen ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında ilk 500 firma arasına giren Ordulu 9 firma için ’Onur Gecesi’ düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen Onur Gecesi’nde bir konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordulu 9 firmanın Anadolu’nun ilk 500 şirketi arasında yer almasından gurur ve onur duyduğunu ifade etti.

“Biz kocaman Ordu ailesiyiz”

“Biz kocaman Ordu ailesiyiz” diyen Vali Sonel, “Ordu ailemizin en önemli değerlerinden birisi de kıymetli iş insanlarımızdır. Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında 9 Ordulu firmamızın olması, bizleri gururlandırdı, onurlandırdı. 19 ilçemizle birlikte kocaman bir aileyiz. Sadece Ordu’da değil, yurt dışında, yurt içinde çok değerli hemşehrilerimiz var. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Milletvekillerimiz, iş insanlarımız, Ordu dışında bulunan değerlerimizle, Ordu’da devletimizin şefkatini ve sıcaklığını en ücra köşedeki vatandaşımıza kadar göstermeye gayret ediyoruz. Yetim ve öksüz evlatlarımızdan engeli olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimizden gazilerimize, esnaflarımızdan iş insanlarımıza kadar toplumun tüm kesimleriyle birlikte olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Telefonumuz, işyerimiz, kapımız size açık. Güzel ve hayırlı işlerde her daim yanınızdayız”

Konuşmasında, iş insanlarımıza özel bir önem verdiğini belirten Vali Sonel, “Ordu’da yapılan devlet yatırımlarında, özel sektör yatırımlarında biz her daim Cumhurbaşkanımızın desteklerini alıyoruz. Bakanlarımızın desteklerini alıyoruz. İnsanlarımıza iş verene, aş verene özel önem veririz. İş dünyamızın önünü açmak için, onlarla beraber gidecek yer nereyse oraya kadar gideriz. Ordu’muzun değerleriyle bir araya geliriz. Yeter ki Ordu’muza, memleketimize ekonomik katkı sağlayan iş insanlarımız olsun. Ordu’da çok kıymetli genç iş insanlarımız var. Çok tecrübeli iş insanlarımız var. Öncelikle ülkemiz ekonomisine verdikleri katkı için onlara teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ilimize geldiğinde, Ordu 2. OSB’den tutunuz, Ünye OSB ve Fatsa OSB’nin genişlemesine ve istihdamın artırılmasına kadar büyük destek alıyoruz. Telefonumuz açık, işyerimiz açık, kapımız açık. Memleketimiz adına yapılacak güzel ve hayırlı işlerde her daim yanınızdayız. Anadolu’nun en büyük 500 şirketi içerisinde 9 Ordulu şirketimizin olması bizleri gerçekten gururlandırdı. İnşallah bu şirketlerimizin sayısı daha da artar. Burada olan olmayan Ordu’muzun, ülkemizin ekonomisine katkı yapan, insanlarımıza iş veren, aş veren tüm iş insanlarımızı, tüm yatırımcılarımızı sizlerin nezdinde hepsini tebrik ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı, nasibinizi açık eylesin” diye konuştu.

“Gururlu ve heyecanlıyız”

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman da yaptığı konuşmada, “Anadolu’nun en büyük 500 şirketi arasına Ordu’dan 9 firmanın girmiş olması, müthiş bir başarı hikayesidir. Bu firmalarımıza teşekkür ve takdirlerimizi sunmak için buradayız. Gururluyuz, heyecanlıyız. Oda ve Borsalarımıza bu şirketler kurumsallıkları, ekonomik nüfuz ve hacimleri artırarak bizleri devler ligine çıkarmıştır. Bizler başarı hikayesi yazan bu şirketlerimizin yanındayız” dedi.

Kahraman, şöyle konuştu:

“Yatırım yapıp istihdam oluşturmak, özel sektör eliyle büyüme ve kalkınmanın hem gereği hem de sırrıdır. Özel sektör girişimcilik habitatı içerisinde, yatırım ortamının iyileştirilmesi önemlidir. Girişimcilerimizin bu habitat çerçevesinde kalması, yüksek katma değerli üretimi hedefleyen yatırımlar yapması, rekabetten üstün çıkarak pazar pay ve coğrafyasını geliştirerek genişletmesi ekip işidir. Bizler, başarı hikayeleri yazan bu şirketlerimizin yanında ve emrindeyiz. Küresel rekabet, sektör ve sınır tanımamaktadır. Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi arasına ilimizde faaliyet gösteren, hemşehrimiz, 9 firmanın girmesinin, bu başarıyı göstermesinin geleceğe dair umut verici olduğunu düşünüyorum. Başarı, feyz verir, model alınır ve vizyon tayin eder. Ben, bu şirketlerimizin bu çıtayı sürekli yükseltirken daha birçok şirketimize de feyz kaynağı olarak, bu yolu açacağına inanıyorum.”

Konuşmaların ardından, Vali Tuncay Sonel, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ile birlikte ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında ilk 500 firma arasına giren Ordulu 9 firmanın temsilcilerine plaket takdim etti.