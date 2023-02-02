Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi’nde yaşayan ve yaşı dolayısıyla bir süre önce İstanbul’da yakınlarının yanında yaşamaya başlayan Mehmet Niyazi Metin, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla bir hastanede tedavi altına alındı. Metin, burada bir süre tedavi gördükten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

12 çocuk ve 44 torun sahibi Mehmet Niyazi Metin’in cenazesi, ailesi tarafından ilçeye bağlı Birebir Mahallesi’ne getirildi. 114 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, mahalle camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.