Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu ortaya güzel görüntüler çıktı.

Ordu’nun yüksek kesimleri yağan karla birlikte beyaza büründü. Bazı noktalarda sonbahar renklerinin de hakim olduğu alanlarda, güzel görüntüler ortaya çıktı. Etkili olay kar yağışı sonucu kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye kadar ulaştı.

Doğal güzellikleriyle bilinen Ordu ili yağan karla birlikte bembeyaz örtü ile kaplandı. Yaylalarda ve yüksek kesimli noktalarda gezintiye çıkan vatandaşlar, ortaya çıkan manzarayı fotoğraflamayı da ihmal etmedi.