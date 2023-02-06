Ordu Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti. Başkan Güler’in çağrısının ardından Büyükşehir Belediyesine akın eden vatandaşlar yardım malzemelerini teslim etti. Saatler içerisinde dolan 2 TIR bölgeye hareket etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti. Başkan Güler’in çağrısının ardından Büyükşehir Belediyesine akın eden vatandaşlar yardım malzemelerini teslim etti. Saatler içerisinde dolan 2 TIR bölgeye hareket etti.

Depremin duyulması ile ilk olarak Başkan Güler’in talimatları ile gelişmiş malzeme ve techizatlardan oluşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi bölgeye sevk edildi. Deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak içinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak Tır’ı da yola çıktı.

Yardım tırları yola çıktı

Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Yapılan yardım çağrısına uyan binlerce vatandaş Büyükşehir’e akın ederek yardım malzemesi teslim etti. Yapılan yardımlar ekipler tarafından paketlenerek tırlara yerleştirildi. 2 TIR’a yüklenen yardım malzemeleri AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine sevk edildi.

Öte yandan 2 TIR haricinde vatandaşlardan gelen yardım malzemelerinin ekipler tarafından düzenlenerek Ordu Valiliği ve AFAD koordinesinde deprem bölgelerine sevk edilecek.

Etkinlikler iptal

Acı haber sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikler iptal edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle belediyemiz tarafından düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun.”