Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2022 yılında Ordu’dan 773 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2022 yılında Ordu’dan 773 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye’de yıllık 114 bin ton bal üretimi yapılırken, 19 bin ton bal üretimi ile Ordu birinci sırada yer alıyor. 2019 yılında 186 ton bal ihracatı yapılan Ordu’dan 2022 yılında ise yılında 773 ton bal ihraç edildiği bildirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Ülkemiz dünyada arıcılık sektöründe söz sahibi bir ülkedir. Ülkemiz dünyada 8 milyonun üzerindeki kovan varlığı ile Hindistan ve Çin’den sonra üçüncü sırada yer alırken, 114 bin tonun üzerinde bal üretimi ile Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. İlimizde özellikle bal paketleme tesisinin kurulması ile birlikte bal ihracatında her yıl artış meydana gelmiştir. Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD, BAE, Katar ve Kanada gibi ülkelere ilimizden bal ihracatı yapılmaktadır. İlimizde 2019 yılında 186 ton olarak gerçekleşen bal ihracatımız, yıllar itibariyle artarak 2022 yılında 773 tona yükselmiştir” dedi.

Ordu’nun yaklaşık 611 bin arılı kovan varlığı ve 19 bin ton bal üretimi ile Türkiye’de en çok bal üreten il olduğunu söyleyen İl Müdürü Yılmaz, “İlimizde arıcılarımızın tamamına yakını gezginci arıcılık yapmaktadır. Arıcılarımız ülkemizin farklı noktalarında bal üretmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Yani ülkemizde çiçek florası zengin, nektar akış dönemi iyi olan bölgeleri tespit ederek arılarına o bölgeye götüren arıcılarımız, bu sayede oldukça yüksek verim elde etmektedir" şeklinde konuştu.

Yılmaz, yapılacak çalışmalar ile Ordu’dan yapılacak olan bal ihracatının daha da artırılacağına dikkat çekerek, bal ihracatının yanında arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünlerinin de üretimini arttırmak suretiyle bu ürünlerin de ihracatını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.