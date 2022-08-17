Ordu’nun Fatsa ilçesinden 120 komando, Suriye Görev Gücü’nde görev almak üzere dualarla uğurlandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinden 120 komando, Suriye Görev Gücü’nde görev almak üzere dualarla uğurlandı.

Suriye’ye gidecek Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Jandarma Komando Taburu için Fatsa ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Aileler, komandoları uğurlarken duygusal anlar yaşandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, törende yaptığı konuşmada, Suriye’de askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle ve tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Bu kutsal mücadeleyi kazanacaklarını ifade eden Öksüz, Türk askerinin ülkenin bekası ve mazlum insanların yaşaması için gece-gündüz, kar kış demeden büyük bir özveri ile yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla çalıştığını kaydetti.

İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, şunları söyledi:

"Bu başarıda askerlerimizin ailelerinin başarısı da oldukça büyüktür. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da silah arkadaşlarımıza dualarınızı esirgemeyin. Onlar sizlerin dualarıyla her türlü zorluğu aşacaklardır. Suriye’ye uğurladığımız komandoların alınlarının akıyla döneceğine inancımız tam. Tüm kahraman askerlerimize Suriye’de başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin. Çıktığınız yolda geride bıraktığınız aileleriniz bize emanettir. Göreviniz mübarek, göreviniz ve bahtınız açık olsun, Allah’a emanet olun."

Konuşmanın ardından Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı törenin ardından 120 komando, dualarla yeni görev yerlerine gitmek üzere otobüslerle yola çıktı.

Aileleri de törene katılarak yeni görev yerlerine Mehmetçikleri uğurladı.