Ordu’da, birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Eda Evli isimli kadını yaka kartı ipi ile boğarak ölmesine neden olan cinayet zanlısı ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cinayet zanlısı, öldürmeye kastının olmadığını iddia etti.

Ordu’da, birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Eda Evli isimli kadını yaka kartı ipi ile boğarak ölmesine neden olan cinayet zanlısı ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cinayet zanlısı, öldürmeye kastının olmadığını iddia etti.

Olay, 24 Mart’ta Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ş. (36) doğum günü gecesi kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sinan Ş., yaka kartının ipi ile kadını boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

Olayın ardından ilk duruşma 30 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Cinayet zanlısı burada verdiği ifadesinde, Eda Evli’nin kendisini sürekli olarak tehdit ettiğini, bu nedenle eşi ile boşanmak zorunda kaldıklarını ileri sürmüş, olay gecesi çocuğu ve eski eşi ile kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

“Eşim, çocuğum ve beni tehdit ediyordu”

Bugün (22 Kasım 2022) Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşen duruşmada ilk olarak cinayet zanlısı Sinan Ş.’nin eski eşi İ.K.’nin tanık olarak ifadesi alındı. İ.K. mahkemede verdiği ifadesinde güzel bir evliliklerinin olduğunu ve 10 yıllık bu evliliklerinin Eda Evli yüzünden bittiğini savundu. İ.K. ifadesinde, “Maktul hayatımıza girince eşimle sorunlar yaşamaya başladık, beni, eşimi ve oğlumuzu tehdit ediyordu. Çocuğumun ve kendi psikolojimi düşünerek eşimden ayrıldım. Şu anda 10 yaşında olan çocuğum bir kere okuldan dönerken takip edildiğini söyledi, bunu Eda Evli’nin yaptığını düşünüyorum. O, çocuğumun yanında babasına tokat attı ve beni de insanlara ‘hayat kadını’ olarak tanıtarak numaramı dağıtmış, arayanlar oluyordu. Kendisi vefat ettikten sonra beni daha arayan olmadı. Eski eşim nazik bir insandı, çocuğumuza bağırmazdı ve 10 yıllık evliliğim Eda Evli yüzünden bitti” dedi.

"O gece öldürme kastım yoktu"

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan cinayet zanlısı Sinan Ş. ise önceki beyanlarını yineledi. Sinan Ş., olay gecesi cinayet işlemeyi düşünmediğini ileri sürerek, “Maktul o gece bana birlikte olduktan sonra eşimi arayıp aramadığımı sordu ve küfürler etti. Yine bu esnada 3-5 tane şamar attı. Evden kovdum ancak gitmedi. O gece öldürme kastım yoktu” ifadelerinde bulundu.

Cinayet zanlısının tutukluluk halinin devamına karar veren mahkemeye heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.