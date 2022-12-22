Ordu’da, birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Eda Evli isimli kadını yaka kartı ipi ile boğarak ölmesine neden olan cinayet zanlısı üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Cinayet zanlısı, öldürmeye kastının olmadığını iddia ederek, “Eda’ya hiç eziyet çektirmedim, bana ‘eziyet çektirerek öldürdü’ demeyiniz” dedi.

Ordu’da, birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Eda Evli isimli kadını yaka kartı ipi ile boğarak ölmesine neden olan cinayet zanlısı üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Cinayet zanlısı, öldürmeye kastının olmadığını iddia ederek, “Eda’ya hiç eziyet çektirmedim, bana ‘eziyet çektirerek öldürdü’ demeyiniz” dedi.

Olay, 24 Mart’ta Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ş. (36) doğum günü gecesi birlikte yaşadığı kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Aralarında önceden de kavgaların olduğu iddia edilen çiftin tartışmasının büyümesi ile çıkan kavgada Sinan Ş., yaka kartının ipi ile kadını boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

Olayın ardından ilk duruşma 30 Eylül tarihinde gerçekleşti. Cinayet zanlısı burada verdiği ifadesinde, Eda Evli’nin kendisini sürekli olarak tehdit ettiğini, bu nedenle eşi ile boşanmak zorunda kaldıklarını ileri sürmüş, olay gecesi çocuğu ve eski eşi ile kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

22 Kasım 2022 tarihinde Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ise cinayet zanlısı Sinan Ş.’nin eski eşi İ.K.’nin tanık olarak ifadesi alındı. İ.K. mahkemede verdiği ifadesinde güzel bir evliliklerinin olduğunu ve 10 yıllık bu evliliklerinin Eda Evli yüzünden bittiğini savunmuştu. Cinayet zanlısı Sinan Ş. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmış, olay gecesi cinayet işlemeyi düşünmediğini ileri sürmüş ve olayı planlamadığını iddia etmişti.

Bugün (22 Aralık 2022) Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada Eda Evli’nin yakınları ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcılık tarafından hazırlanan mütalaa okundu. Savcılık mütalaasında ‘Nitelikli Kasten Öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Şuan tutuklu bulunan cinayet zanlısı Sinan Ş. ise duruşmada verdiği ifadede önceki beyanlarını yineleyerek, “Eda’ya eziyet çektirmedim. Bu zamana kadar her şeyine katladım, sustum. Bir kere vurdum başka da eylemim olmadı. Vücudundaki izler düştüğü için oldu. Bana ‘eziyet çektirerek canını aldı’ demeyiniz. Ben onu evime kilitlemedim o gece gitmesini söyledim” dedi.

Mahkeme heyeti Sinan Ş.’nin tutukluluk halinin devama karar vererek, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.