Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen fahiş fiyatlar konusundaki şikayetlerin artması üzerine zincir marketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen fahiş fiyatlar konusundaki şikayetlerin artması üzerine zincir marketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Son günlerde zincir marketlerde çeşitli ürün kalemlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı, reyon ve kasa fiyatları arasında farklılıklar olduğu yönündeki şikayetlerin artması üzerine zabıta ekipleri denetimlerine hız verdi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmalarda marketler sıkı denetim altına alındı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 3 farklı ekip ile başta zincir marketler olmak üzere söz konusu işletmelerde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Çalışmalarda, 6502 sayılı kanun gereği etiket, satıştan kaçınma, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri yapılırken, aykırılık tespit edilmesi durumunda yasal işlem gerçekleştirilerek konu Ticaret İl Müdürlüğüne iletiliyor.

1 yılda 352 bin 719 TL ceza

Ordu’nun 19 ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, son bir ayda 455 iş yeri ile zincir markette 680 ürün hakkında haksız fiyat artışı denetim tutanağı düzenledi. Hazırlanan tutanaklar incelemenin yapılması için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri tarafından 2022 yılı boyunca 2 bin 100 market ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi. Bu zaman diliminde vatandaşlardan 28 bin 800 şikayet alan ekipler, bu şikayetlerin 630 adedi hakkında yasal işlem yaparak market ve zincir marketlere toplam 352 bin 719 TL ceza kesti.