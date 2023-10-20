Ordu’da, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki yüzlerce vatandaş yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösteren yüzlerce vatandaş, sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yoğun katılım ile düzenlenen yürüyüşte vatandaş Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak, İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi. Sırrı Paşa Caddesi’nden başlayan ve protokol üyelerinin de katıldığı yürüyüş, Ceren Özdemir Meydanı’nda son buldu.

Burada tüm STK’lar adına açıklamalarda bulunan Memur-Sen üyesi Şükrü Karadeniz, “10 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırıları, barış ve istikrar arayışı içinde olan Filistin halkını hedef alarak yaşam hakkını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Özellikle 17 Ekim 2023’te İsrail’in savaş kurallarını, insan haklarını hiçe sayarak Gazze’de El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yaptığı bombalı saldırı, 500’den fazla kadın, çocuk ve masum sivilin ölümüne sebep olmuş, Filistinli kardeşlerimizin sağlık hizmetlerine erişimini tehlikeye atmıştır. Bu durum uluslararası hukuka açık bir şekilde rest çekmek, soykırımı açıkça meşrulaştırmaktır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez tarafından hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için dua edildi.