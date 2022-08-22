Ünye sahil kesiminde görülen yunuslar, kıyı bir bölgeye gelerek yüzdüler. Yüzen yunusları suya dalıp çıkarak oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekti. Sahilde çocuklarıyla birlikte gezen vatandaşlar, yunusların denizdeki gösterisini keyifle izledi. O anlar ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde kıyıya yakın bölgeye gelerek yüzen yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu.

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