Ordu’da Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019-2023 yılları arasında 1860 kilometre yol asfaltlandı.

Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 5 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2019-2023 yılları arasında 1860 kilometre yolda asfalt ve beton çalışması yaptıklarını söyledi.

Yol ağı en fazla olan il ordu

30 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Ordu’da asfalt ve beton yol hamlesi ile önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Güler, “Toplam 26 bin 378 kilometre ilçe belediyelerimizle birlikte kırsal yol ağımız var. Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Hepsinin toplamını değerlendirdiğimizde 27 bin 318 kilometrelik Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağı ilimizde yer alıyor. Çok geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz. Dağınık yerleşim ve engebeli arazide ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforu için hummalı bir çalışma yürütüyor” dedi.

Asfalt ve beton yol uzunluğu 1860 kilometreye ulaştı

2019 yılından sonra Ordu’da ilçelerde kurulan asfalt plent tesislerinin de önemli katkısıyla yatırımlara hız verdiklerini ifade eden Başkan Güler, “Belediyemiz envanterine kattığımız asfalt plentiyle birlikte gaza bastık. Çok daha hızlı çözümler üretebiliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 1860 kilometre yolu asfalt ile buluşturduk. Yaptığımız bu yatırımlar haricinde, 834 km yeni yol açma ve yol genişletme çalışması, 18934 km reglaj çalışması, 138000 metreküp taş duvar yapımını, 12 km menfez, 7 bin 912 kilometre hendek temizliği,1512 km içme suyu hattı, 227 km kanalizasyon hattı, 150 km yağmur suyu hattı, 55 adet içme suyu deposu, 27 adet su alma yapısı, 61 adet gölet ve 2 adet içme suyu tesisini ilimize kazandırdık” diye konuştu.