Ordu’nun Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi’nde yürütülen yol çalışmaları sırasında bulunan kesme taş köprü restore edilecek.

Osmanlı tarihi kaynaklarına göre kitabesi ve bezemesi bulunmayan, tek basık kemerli, yaklaşık 4.7 metre genişliğinde, 8 metre uzunluğunda olan ve 1864 yılında inşa edildiği belirlenen kesme taş köprü 2018 yılında Ünye Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi’nde yapılan derebaks çalışması sırasında gün yüzüne çıkartıldı.

Rölöve çalışmasının ardından numaralandırılması yapılarak taşları sökülen taş köprünün Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Valiliği YİKOB ortaklığında restorasyonunun yapılmasının ardından Çamlık mesire alanına yerleştirilecek.