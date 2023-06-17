Ordu’da üniversite hayali kuran binlere genç ve yetişkin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi.

Türkiye’de 3 milyon 500 binden fazla adayın girdiği YKS heyecanı Ordu’da da yaşandı. Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren heyecan dolu bir bekleyiş içine girdi. Öğrenciler ve sınava yeniden girecek olan vatandaşlar, sınav yerlerine saat 10.00’a kadar kapıdaki güvenlik kontrolleri eşliğinde alındı, bazı adaylar ise saniyeler kala sınava yetişti.

Sınava son 15 dakika kala kapılar kapanırken, saat 10.15’de başlayan sınav saat 13.00’e kadar sürecek. Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okulların kapılarında heyecanlı bekleyişi sürerken, öğrenciler sınavda, aileleri ise okul çevresinde ter döktü.

Aileler çocuklarının sınava güzel hazırlandıklarını ve şuana kadar heyecanlarının devam ettiğini belirterek, sınava giren tüm herkese başarıla diledi.