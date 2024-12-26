Ordu’da, polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi ülke genelinde yapılan eş zamanlı alkol operasyonu kapsamında Ünye ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamete, Fatsa ilçesinde ise 1 iş yerine yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 400 litre etil alkol, 468 adet alkol yapımında kullanılan aroma verici, 440 adet şişe kapağı, 32 şişe (32 litre) sahte alkol, 6 bin adet makaron, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheliden B.T. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 3’ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: iha