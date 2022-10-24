Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’yu ticari değeri yüksek olan tıbbi, aromatik ve tropikal bitkilerin cazibe merkezi haline getirmek ve üreticilere yeni bir saha oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar başarılı sonuçlar veriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’yu ticari değeri yüksek olan tıbbi, aromatik ve tropikal bitkilerin cazibe merkezi haline getirmek ve üreticilere yeni bir saha oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar başarılı sonuçlar veriyor.

Düşük maliyetli ve iyi bir gelir kaynağı haline gelmeye başlayan tropikal meyve yetiştiriciliği Karadeniz Bölgesi’nde artık kivi, fındık ve çay kadar önemli hale geliyor. Ordu’da meyve çeşitliliğinin arttırılması, düşük maliyetle üretimi yapılarak üreticilere yeni bir ekonomik kazanç olabileceğini göstermek amacıyla başlayan çalışmalar sonuç verdi. 2022 yılı itibariyle mango, ejder meyvesi, papaya, armut guava, çilek guava ve kumkuat çeşitlerinden üretimin ilk yılında meyve elde edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmalarla kendi kendine yeten ve sınırlarını aşan bir Ordu oluşturmak istediklerini belirtti.

“Kendi kendine yeten bir Ordu”

Başkan Güler, mango, guava ve papaya gibi ürünlerin Ordu’dan tüm Türkiye’ye yayılarak daha fazla adını duyuracak ürünler haline geleceğini söyledi.

Başkan Güler, “Mango, guava ve papaya meyvesinin denemelerinden olumlu sonuçlar aldık. Bu üç meyveyi bundan sonra hem Ordu’da hem Karadeniz’de hem de buradan yayılarak tüm Türkiye’de daha fazla duyacağız. 25 tropikal meyve üretimi yapıyoruz, bunların içerisinde pepino, turunçgiller, ejder meyvesi dahil olmak üzere bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Bu 25 ürün üzerinde yaptığımız çalışmalar fındığa ve kiviye ek, yeni ürünler olarak ortaya çıkacak. Böylece hem ekonomimize katkısı olacak hem de büyük bir gıda çeşitliliği sağlamış olacağız” dedi.

Üretilen meyvelerin Ordu’da zaman içerisinde yaygınlaşacağını kaydeden Başkan Güler, “Biz kendi kendine yeten hatta kendi sınırlarını aşan bir Ordu’yu oluşturmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Gayet güzel çalışmalar ortaya çıktı. Onun dışında başka sürprizlerimiz de var. Şu an 2.5 senesini tamamlayan ürünler var, 2 sene sonra ekonomide epey etkinlik sağlayacak yeni ürünler ortaya çıkacak” diye konuştu.