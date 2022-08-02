Ordu’da fındık hasat sezonuna yaklaşık 10 gün kalırken, bazı üreticiler olgunlaşan fındıklarını hasat yaparak, yol kenarlarında satışa çıkarttı.

Ordu’da fındık hasat sezonuna yaklaşık 10 gün kalırken, bazı üreticiler olgunlaşan fındıklarını hasat yaparak, yol kenarlarında satışa çıkarttı.

Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda kilosu 40 liradan yaş fındık satışına başladı. Fındık hasat sezonuna yaklaşık 10 gün kalırken, tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını, günlük kimi zaman 40 kilogram satış yaptıklarını belirttiler.

Olgunlaşan fındıklarını hasat yaparak gurbetçi, yerli ve yabancı turistler ile yoldan geçen tüm vatandaşlara satış yaptıklarını belirten Temel Aktaş, “Yaklaşık 15 gündür başladık olanları topluyoruz. İkiz fındıkları topluyoruz şimdi sıra palazlarda. 40 liradan satıyoruz, sezonu açtık. Talep oldukça iyi, gelen buradan fındık alıyor. Turlar da geliyor onlara ve gurbetçilere veriyoruz. Almanya’ya da fındık gönderiyoruz. Yaş fındığı sevenler oluyor. Eylül ayının sonuna kadar buradayız” dedi.

Mehmet Altuntaş isimli fındık üreticisi, “İşler idare ediyor. Fındığı genelde yoldan geçen turistler, gurbetçiler alıyor” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır’dan kente gelen İsmet Tunç isimli vatandaş ise, “Yeni mahsul olduğu için aldım. Daha önceden de yemiştim. Giresun ve Ordu’nun fındıklarının kalorisi daha fazla. Tadını seviyoruz, çiftçilerimize de katkımız olsun” şeklinde konuştu.