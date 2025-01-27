Ordu’da tadilat yapılan dükkanda 66 yaşındaki bir şahsın boynundan iple asılmış halde cesedi bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan bir dükkanda asılı halde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden şahsın, 66 yaşındaki M.B olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından şahsın cenazesi, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden M.B’nin 2 çocuğu olduğu, Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi ikametine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.