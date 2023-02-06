Türkiye’de 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal medyadan yaptığı destek çağrısı üzerine harekete geçen Ordulular, Büyükşehir Belediyesi Binası’nı yardımlarla doldurdu.

Türkiye’de 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal medyadan yaptığı destek çağrısı üzerine harekete geçen Ordulular, Büyükşehir Belediyesi Binası’nı yardımlarla doldurdu.

Başkan Güler, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti. Sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeler için yardım paylaşımda da bulunan Başkan Güler’in çağrısına kısa sürede Ordululardan büyük destek geldi. Büyükşehir Belediyesi Binası’nda toplanan yardımlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tek tek ayrılıp kolilere doldurularak yola çıkarılmak üzere hazır hale getirildi.

Başkan Güler: “Bu sınavı da birlik içerisinde atlatacağız”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin sıkı koordinasyonunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Öncelikle vatandaşlarımıza geçmiş olsun, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün ülke olarak hem bir sınavdayız hem de aynı zamanda çok önemli bir olayı hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Bu olay ile ilgili Cumhurbaşkanımız, Bakanlıklarımız, tüm devlet kurumlarımız ilk andan itibaren büyük bir hassasiyet gösteriyor. Sabahın ilk saatlerinde arama-kurtarma ekiplerimiz yola çıktı. Bununla birlikte 5 bin kişilik mobil mutfak tırımız yola çıktı. Bizler de Valiliğimiz ile birlikte çok yakın bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil ihtiyaç olarak battaniye, çocuk bezleri, hijyen ürünleri gibi yardımları kabul ediyoruz. Yine kan bağışı yapacak olanlara da ayrıca İl Başkanlığımız dahil olmak üzere koordine ediyor. Allah beterinden saklasın, hepimizin yardımcısı olsun. Bu sınavı da atlatacağız inşallah.”

“Ordu’da herhangi bir hasar ve zarar bulunmuyor”

Valilikten alınan bilgiler doğrultusunda Ordu’da şu an için bir hasarın bulunmadığını da aktaran Başkan Güler, “Valiliğimiz ile yaptığımız görüşmelerle birlikte Ordu’da şu an bir hasar olmadığı bilgisini aldık ama şiddetli bir şekilde bu depremi biz de hissettik. Çok şükür bize gelen herhangi bir zarar söz konusu değil, ama izlemeye devam ediyoruz. Hepimiz soğukkanlı ve disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizi teselli eden tek şey Ordu’muzun aşırı hassasiyeti. Ben buna duygudaşlık diyorum. Bu duygu birliği ile bir Ordu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün çalışanlarımıza sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Arama-Kurtarma ekipleri ve mobil mutfak tırı deprem bölgelerinde sevk edildi

Öte yandan depremin duyulması ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesinin deneyimli arama ve kurtarma ekipleri ile depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için 5 bin kapasiteli mobil mutfak tırı da deprem bölgelerine sevk edildi.