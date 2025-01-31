Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, alt katında ahır bulunan bir ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı Derinçay Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Tepe’ye ait ahşap evde yangın çıktı. Evi tahliye eden Tepe ailesi, bu esnada zemin katta bulunan ahırda kendilerine ait büyük ve küçükbaş hayvanları da dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Sobadan çıktığı belirlenen yangında can ve mal kaybı olmazken, ahşap ev ve ahır tamamen yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.