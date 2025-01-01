Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlar, yeni yılın il gününde Gazze’deki Müslümanlar için bir araya geldi.

Sabahın ilk saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, ’Dünyayı uyandırıyoruz’, ’Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa’ ve ’Bir güneş doğuyor’ sloganlarıyla Ünye İskelesi’nde toplantı. Kılınan sabah namazının ardından vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları, boyunlarına bağladıkları kefiye ve atkılarla Filistin, Doğu Türkistan halkına destek verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak, dua edildi.

“Birleşmiş Milletlerin seyrettiği, 460 gündür bombalanan ve harabeye çevrilen bir Gazze görüyoruz”

Programda konuşan Ünye Sivil Toplum Kuruluşları Gazze Platformu Sözcüsü Kenan Cebeci, binlerce Filistinlinin can verdiği zulümlere sessiz kalındığını belirterek, "Bugün Filistin ve Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren dünyanın gözü önünde insanlık kıyımı yaşanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin çocuk, 15 bin kadın ve bir o kadarda masum sivil halk olmak üzere toplamda 50 bine yakın insan katledildi. 2 buçuk milyon insanın yaşadığı ülke harabeye döndü. Orada her taraf barut ve ölüm kokmaya başladı. Binlerce Filistinli, Siyonizm’in ceza ve işkence evlerinde yatmaktadır. Yaklaşık 460 gündür bombalanan ve harabeye çevrilen bir Gazze görüyoruz. Son derece basit yapılmış çadırlarda kışı geçirmeye çalışıyorlar. Soğuktan ölen bebekler ve yaşlılar var. Birleşmiş Milletler sadece seyrediyor. Daimi temsilci konumundaki beş ülke savaşı ranta döndürme sevdasındadır. Gazze ve Filistin bir açık hava hapishanesidir. Yıllarca dünya ile bağlantıları kesilmiş, Siyonizm’in zulmüne terk edilmiş bir ülkedir. Buna rağmen eğitim seviyesi oldukça yüksek, dar alanda da olsa kendi imkanlarıyla yaşama savaşı veren onurlu insanların yurdudur. Müslüman olmamız bir yana 400 yıllık bir beraberliğimiz var. Zulüm sadece Filistin ve Gazze’de değil, ata diyarımız Doğu Türkistan’da, Hindistan’daki Müslümanların coğrafyalarında da devam etmektedir. Biz de bu zulümler karşısında Ünye’nin duyarlı insanlarının duygularına tercüman olmak, zulme, zalime ve teröre karşı onurlu duruşunu ortaya koymak amacıyla bu eylemi düzenledik. İnsani tüm değerlerini yitirmiş kandan ve zulümden beslenene terör devleti İsrail ve onun destekçisi Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin’e karşı lanetimiz devam edecektir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar ellerindeki bayraklarla iskeleden ayrıldı.