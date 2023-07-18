Ordu’da uyuşturucu ticareti yapanlara karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 14 operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde, araçlarında ve evlerinde 139 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 15 gram kannabinoid, 6 adet uyuşturucu hap, 2 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 6 kişi ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlarında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otobüs durduruldu, 3 kişi gözaltında

Öte yandan Ünye ilçesinde durdurulan yolcu otobüsü içerisinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 786 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi otobüsten alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.