Ordu’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu’da özel öğrenciler için özel proje Ordu’da özel öğrenciler için özel proje

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Çaybaşı ilçesinde yapılan operasyonda 10,5 kilo 3 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.