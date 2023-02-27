Ordu’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Çaybaşı ilçesinde yapılan operasyonda 10,5 kilo 3 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.