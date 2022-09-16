Ordu’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik Akkuş ilçesinde operasyon düzenlendi. Bir adreste yapılan aramalarda 418 kök kenevir ile 727 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir şüpheli ise çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.