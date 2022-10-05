Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 10 şahıs hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 4 şahıs çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 10 şahıs hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 4 şahıs çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 67 gram metamfetamin, bin 486 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 1 gram eroin ve kök kenevir ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde şüphe bulunan 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çeşitli adreslerde arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, haklarında uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılan şüpheli şahıslardan 4’ ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.