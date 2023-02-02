Düzenlenen operasyonlarda üzerlerinde çeşitli uyuşturucu maddeleri bulunan toplamda 12 şüpheliden 2 ‘si çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 10’u hakkında ise adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 9 farklı operasyonda toplamda 9 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 102 gram eroin, 504 gram skunk, 4 adet ecstasy, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışına yönelik yapılan operasyon çerçevesinde 2 şüpheli tutuklandı, 10 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

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