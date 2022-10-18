Operasyonlarda yakalanan 20 şahıstan 2’si tutuklanırken, 18’i hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlar düzenlendi. Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 517 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 41 gram sentetik kannabinoid, 3 adet sentetik ecza ve 1 kök kenevir ele geçirildi.

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı, 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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