Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 şahıstan 3’ü tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartı ile 3 şahıs ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda yapılan aramalarda 29,37 gram metamfetamin, 5,64 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,74 gram sentetik kannabinoid, 227 adet sentetik ecza ve 189,97 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şahıstan 3’ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı ve 15 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.