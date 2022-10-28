Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere 350 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere 350 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı tarım ve üretim atağıyla birlikte üreticilere yazlık ve kışlık sebze fideleri dağıtılıyor. Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, Seracılığın Yaygınlaştırılması, Öğrenciler Toprakla Buluşuyor gibi çeşitli projelerle Ordu’da sebzeciliğin ekonomik ölçekte yapılmasına katkı sağlayan ve sebzecilikle uğraşan üreticileri destekleyen Büyükşehir Belediyesi, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte yaptığı çalışmalar kapsamında kışlık sebze üretimi kapsamında 350 bin adet marul fidesini 19 ilçesindeki üreticilerine dağıttı. Bu dağıtımla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıllık süreçte dağıttığı fide sayısı yaklaşık 2.5 milyon adet oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kanalıyla 19 ilçedeki üreticilere ulaştırılan fidelerin dağıtım programına Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da katıldı.

“Tarım alanında yaptığımız hizmetler artarak devam ediyor”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Büyükşehir Belediyesinin Başkan Güler’in “Kendi kendine yeten bir Ordu” amacı doğrultusunda var gücüyle çalıştığını söyledi.

Genel Sekreter İnan sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün hemşehrilerimizin doğumundan itibaren hayatının her evresine dokunan Ordu Büyükşehir Belediyemiz, Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in teşvik ve destekleriyle tarım alanında da yaptığı hizmetlere artarak devam ediyor. FINVER projesiyle dünyanın en büyük fındık üreticisi olan şirketlerinden birinin sahibiyiz. Aynı şekilde seralar aracılığıyla fide üretimi gerçekleştiriyoruz. Bugün de kışlık sebze fidesi olarak 350 bin adet marul fidesini İl Tarım Müdürlüğümüzün de destekleriyle çiftçilerimize ulaştıracağız. Dünyanın en büyük sorunlarından birisi can güvenliğinden sonra mal güvenliği diyoruz. Bunun da en önemli tarafı gıda güvenliği. Etrafımızda salgınlar, savaşlar hiç eksik olmuyor. Bu bağlamda kendi kendine yeten bir Ordu’yu hayal eden, gerçekleştirmek için var gücüyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize bol bereketli ürünler diliyorum.”