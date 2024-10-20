Ordu’nun Ünye ilçesinde bir üniversite öğrencisi, arkadaşları tarafından banyoda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi’ndeki yurtta kalan Ordu Üniversitesi 1’inci sınıf öğrencisi Latif Karadağlı (20), arkadaşlarına banyo yapacağını söyledi. Gencin uzun süre banyodan çıkmaması üzerine arkadaşları, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Kilitli banyo kapısının açılmasıyla genç, asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen gencin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.