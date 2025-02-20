Ordu Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle, il genelindeki tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi