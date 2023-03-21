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13-19 Mart tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 31 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 19 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 22 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 8 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 14 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Ordu’da son bir hafta içerisinde 57 araç trafikten men edilirken 31 araç sürücüsünün ehliyeti geri alındı.

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