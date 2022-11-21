Ordu’da, serbest piyasada fındık fiyatları 45 liraya yükselirken, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) olan ilgisini sürüyor.

Ordu’da, serbest piyasada fındık fiyatları 45 liraya yükselirken, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) olan ilgisini sürüyor.

TMO, Altınordu ilçesinde yeni sezon fındık alımına 22 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına getirmeyi sürdürüyor. Kentte geçtiğimiz günlere kadar serbest piyasada 43-44 lira seviyesinde olan 50 randıman fındık fiyatları, son günlerde 45-46 lira seviyesine yükselse de üreticilerin TMO’ya olan ilgisi sürüyor.

Mahsullerini getiren üreticiler, 50 randıman fındıklarını 52 lira ve üzerinde fiyattan satabildiklerini, fiyatlardan memnun olduklarını belirtiyor. Üreticiler ayrıca Rekabet Kurulu tarafından Ferrero’ya açılan soruşturma sonrası serbest piyasada fındık fiyatlarının az da olsa yükseldiğini, yine de TMO seviyesine ulaşmadığını ifade ediyor.

"TMO olmasaydı 30 liraya bile almazlardı"

Yaklaşık 2 buçuk ton fındığını TMO’ya getiren Ali Aktaş isimli fındık üreticisi, “Fiyatlardan memnunuz ancak buradaki çalışma sistemleri biraz zorlayabiliyor. TMO olmasaydı belki de 30 liraya bile almazlardı. Bu nedenle TMO’ya getirdik” dedi.

“Ferrero soruşturma sonrası serbest piyasada kıpırdama oldu”

Hamza Çabuk isimli üretici de serbest piyasa ile TMO arasında bir hayli fiyat farkı olduğunu belirterek, “Dışarıda randıman bir nebze olsun yüksek gelebiliyor ancak fiyat farkı çok var. Bu nedenle buraya getirdik. Rekabet Kurulu’nun Ferrero hakkında soruşturma açmasından sonra serbest piyasada az da olsa bir kıpırdama var ama bu sene bölgede ürün çok fazla ve depolar dahi yetersiz. Belki yılbaşından sonra serbest piyasa TMO’yu da geçer. Ancak şuanda makasın biraz daha daralması lazım” diye konuştu.

Yekta Bayramiç isimli üretici de fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Bayramiç, “Şuanda serbest piyasada halen 44-45 liradan alınıyor. TMO’ya rağbet oldukça fazla. Son günlerde fiyatlar bir nebze yükselse de TMO’ya göre yine düşük” şeklinde konuştu.