Türkiye genelinde ticari araçlar için 1 Aralık 2022 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması ile denetimler devam ediyor.

Türkiye genelinde ticari araçlar için 1 Aralık 2022 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması ile denetimler devam ediyor.

Türkiye genelinde 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ticari faaliyet sürdüren araçlarda kış lastiği zorunluluğu başladı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında görev alarak denetimlerini devam ettiriyor. Ordu Çevreyolu giriş noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, yük ve yolcu taşıyan araçların lastiklerinin uygunluğunu kontrol ederken, kumpas ile derinliklerini de ölçtü, sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimlerde, kış lastiği takmayan, diş derinliği 4 milimetrenin altında olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca ticari araçlarda çeşitli kontrollerini de sağladı.

Cezai işlem uygulanan ve cezai işlem uygulanmayan sürücüler, eksikliklerinin kendilerinde olduğunu ifade ederek, denetimlerin yerinde olduğunu söylediler.