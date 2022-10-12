Ordu’da teleferik 9 ayda 587 bin yolcu taşıdı.

Ordu’da teleferik 9 ayda 587 bin yolcu taşıdı.

2011 yılında hizmete giren, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar bölge halkının da ilgisine çeken teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye kadar uzanan teleferik hattı, 7 dakika gibi bir sürede zirveye ulaştığı için, ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor. Ordu manzarası ile de gece ve gündüz eşsiz bir güzellik sunan teleferik, 2022 yılının ilk 9 ayında 587 bin 147 yolcu taşıdı.

"Kentin gece ve gündüz manzarası çok güzel"

Almanya’da yaşayan ancak tatil için memleketine Ordu’ya gelen Kenan Bayrak, “Ordu’da zaten son zamanlarda oldukça fazla ilerleme var. Teleferik de ilimiz için güzel bir hizmet, gündüz ve gece manzarası çok güzel. Bazen 20 metre sıra oluyor, özellikle yaz aylarında daha da fazla oluyor” dedi.

"Teleferik bizler ve yabancı turistler için dikkat çekici”

Tokat’tan Ordu’da gelen Hamit Demir, “2 sene önce geldiğimde kullandım ve çok hayran kaldım. Özellikle Ordu çok güzel, belediyemize teşekkür ediyoruz, güzel bir hizmet var. Teleferik hem turistler hem de bizler için çok güzel” diye konuştu.

Ayfer Demir ise Ordu’ya hayran kaldıklarını ifade ederek, teleferik ile Ordu manzarasına hayran kaldıklarını sözlerine ekledi.