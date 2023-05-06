Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kent ekonomisini canlandırmak ve tarımı geliştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu tarım projeleri ile Ordu’da 2019 yılından bu yana verilen desteklerle üretime açılan atıl arazi 26 bin 750 dönüme ulaştı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Kendi kendine yeten Ordu” sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Mesudiye ilçesindeki üreticilere 5 bin kilogram yonca, 10 bin kilogram yulaf ve 30 bin kilogram korunga tohumu dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda 500 dekar yulaf, 2 bin dekar yonca ve 3 bin dekar korunga üretiminin gerçekleşeceği Mesudiye ilçesinde toplam 5 bin 500 dekar ilave atıl tarım arazisiyle birlikte toplam 26 bin 750 dönüm atıl tarım arazisi üretime kazandırılmış oldu.

5 bin 500 dekar daha üretime kazandırılacak

Ordu’da bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi ve tarıma elverişli atıl arazilerin üretime kazandırılması amacıyla Mesudiye ilçesinde 5 bin kg yonca, 10 bin kg yulaf ve 30 bin kg korunga tohumu dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yulaf, korunga ve yonca tohumlarının toprakla buluşmasıyla birlikte, 5 bin 500 dekar tarım arazisinin daha üretime kazandırılacağını söyledi.

Başkan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mesudiyeli de Ordulu da doğduğu yerde doysun dedik tarım ve hayvancılık çalışmalarını Mesudiye ilçesinde başlattık. Üreticilerimize 5 bin kilogram yonca, 10 bin kilogram yulaf ve 30 bin kilogram korunga olmak üzere, toplam da 45 bin kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılacak. Dağıttığımız bu tohumla toplam 5 bin 500 dekar atıl tarım arazisinin daha yem bitkileri ile ekilmesini sağlayacağız. Bununla birlikte bugüne kadar 26 bin 750 dekar tarım arazisini üretime kazandırırken aynı zamanda hayvansal üretime de önemli bir destek sağlamış oluyoruz. Bunun dışında sizlere makine parkı veriyoruz. 26 farklı makineden oluşan toplam 38 adet tarım makinesini Mesudiye halkına hediye ediyoruz. Hayırlı olsun.”

“Ordu’da tarım sektörü Hilmi Güler ile daha da büyüdü”

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise, kentte ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sunan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, “İlimizde ürün çeşitliliği son derece artış göstermiş durumda. Bugün ilimiz mavi yemişle, aronya seracılık gibi ürünlerle anılan bir il haline geldi. Bu çalışmalar Sayın Bakanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilimize gelmesiyle daha da arttı. Ürün çeşitliliğinin artırılması, var olan ürünlerde kalitenin artırılması ve ürünlerin pazarlanması noktasında katkı sunan Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sayesinde ilimizde tarım sektörü daha da büyüdü” dedi.