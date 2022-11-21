Ordu Büyükşehir Belediyesi spora teşvik etmek, gençlerin ve çocukların boş vakitlerini daha iyi değerlendirmesini sağlamak amacıyla ilçelere 25 adet basketbol ve voleybol sahası kazandırdı. 22’si kullanıma açılan 3’ünün ise yapımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi buralarda kullanılan birçok malzemeyi de kendi atölyesinde üreterek hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de daha hızlı çalışmalara imza atıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi spora teşvik etmek, gençlerin ve çocukların boş vakitlerini daha iyi değerlendirmesini sağlamak amacıyla ilçelere 25 adet basketbol ve voleybol sahası kazandırdı. 22’si kullanıma açılan 3’ünün ise yapımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi buralarda kullanılan birçok malzemeyi de kendi atölyesinde üreterek hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de daha hızlı çalışmalara imza atıyor.

Altyapıdan üstyapıya, tarımdan turizme, enerji ve teknoloji gibi birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla örnek bir belediyecilik ortaya koyan Ordu Büyükşehir Belediyesi, hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Hayata geçirdiği projelerde çocukları ve gençleri hiçbir zaman unutmayan Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilçelere çok amaçlı yeni spor alanları kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla çocukları ve gençleri spora teşvik ediyor.

Çocukların ve gençlerin buluşma alanı oluyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önemle üstünde durduğu çalışmalarla birçok ilçede 25 adet basketbol ve voleybol sahası yapıldı. Çalışmaları tamamlanan ve kullanıma sunulan sahalar, ilçelerde yaşayan gençlerin yeni buluşma alanı oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda kullanılan basketbol potaları başta olmak üzere birçok malzemeyi de Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren atölyelerde üreterek belediye bütçesine de tasarruf sağladı.

Standartlara uygun yapılıyor

Hayata geçirilen sahalar standartlara uygun ebatlarda endüstriyel zemin beton üzerine granül boya ile zemin kaplaması şeklinde yapıldı. Saha etrafı ise 4 metre yüksekliğinde örgü teli ile çevrilerek güvenli bir alan oluşturuldu. Ekipler yaptığı çalışmalarda gerekli görülen yerlere taş duvar ve bordür parke uygulaması gerçekleştirirken sahalara da gece aktivite yapmak isteyenler için projektörlerle aydınlatma elemanları yerleştirildi.

Öte yandan çocuklara da yeni alanlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi ilçelerde 135 adet yeni oyun grubu ile çocukların yüzünü güldürdü.