Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları için Ordu’nun 19 ilçesinde açılış törenleri gerçekleştirildi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek. Ordu’nun farklı noktalarından on binlerce öğrenci sporun güzellikleri ile buluşacak, 40 branşta eğitim alacak. Özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayan, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan GSB Spor Okulları çerçevesinde jimnastik, atletizm, atıcılık, basketbol, badminton, boks, futbol, güreş, hentbol, judo, masa tenisi, muay thai, okçuluk, taekwondo, tenis, wushu, voleybol, karate, yüzme, triatlon, bisiklet ve engelli bireylere yönelik kurslar yapılacak.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, programın açılışında yaptığı konuşmada, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 81 ilde eş zamanlı olarak yaz spor okullarının açılış programının münasebetiyle bir aradayız. Sporcularımız inşallah bakanlığımızın, devletimizin desteğiyle ülkemizi her alanda destekleyecek. Avrupa ve dünya olimpiyat oyunlarında Türk bayrağını en üstlerde dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutacaktır. İnşallah bugün açılışını yaptığımız spor okullarıyla birlikte 19 ilçemizde 200 eğitimcimiz ile beraber 15 bin yavrumuzu spor salonlarımız ile tanıştırmak istiyoruz. Bu çerçevede il müdürlüğümüzün antrenörlerimizin yanı sıra eğitici antrenör desteğiyle beraber 200 antrenörümüz alanda olacaklar. Tüm Ordululardan da yavrularımızı spor salonlarına getirmesini istiyoruz” dedi.