Ordu’da sonbaharın gelmesiyle birlikte yaylalar, ormanları ve sahiller eşsiz manzara ile hayran bırakıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Ordu’da sonbaharın gelmesiyle birlikte sahiller, yaylalar ve ormanlar büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Sararan yaprakların altın sarısı ve kırmızı tonlarıyla doğa, adeta bir tabloyu andırıyor. Sahil bölgelerinde ise yürüyüş yapanlar doğanın eşsiz tadını çıkarıyor.

Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında da sonbahar mevsimiyle rengini yeşilden sarıya çeviren ağaçlar, adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Özellikle Akkuş ormanları sonbaharın tüm renkleriyle gözleri kamaştırıyor. Hayranlık uyandıran eşsiz manzarayı görmek isteyenler, hem piknik yapıp keyif sürerken, eşsiz manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu Karadeniz ormanlarını her mevsim gezenler, farklı güzellikler keşfetmenin de keyfini yaşıyorlar.