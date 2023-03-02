Ordu’da sağanak yağış ile birlikte etkili olan sis, ’şehrin seyir terası’ olarak adlandırılan Boztepe’de kartpostallık manzara oluşturdu.

Ordu’da sağanak yağış ile birlikte etkili olan sis, ’şehrin seyir terası’ olarak adlandırılan Boztepe’de kartpostallık manzara oluşturdu.

Ordu’da sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası kentin en önemli turistik noktalarından birisi olan 530 metre yükseklikteki Boztepe sis bulutlarıyla kaplandı. Şehir merkezinden bakıldığında teleferik kabinleri ve martılar ile birlikte görsel bir şölen sunan Boztepe, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile de fotoğraflandı.