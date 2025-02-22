Ordu Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışı sebebiyle kırılan, zarar gören, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçların temizlenmesi için çalışma başlattı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışının ardından kırılarak tehlike oluşturan ağaçları temizlemek amacıyla harekete geçti.

Kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ağaçlar karın ağırlığına dayanamayarak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, zarar gören ağaçları kaldırdı.