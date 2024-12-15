Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan sebze halinin altyapısını yenileyerek hizmete sundu.

Karapınar Mahallesi’nde bulunan ve aşırı yağışlarda esnafların mağduriyet yaşadığı sebze halinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, bölgede 550 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa etti. Muhsin Tercan Caddesi ve Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki iş yerlerinin bulunduğu alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonrası vatandaşların yıllar süren mağduriyeti giderilmiş oldu.

Altınordu Karapınar Mahallesi Muhtarı Nihat Bayhan ve vatandaşlar yapılan hizmet için Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek, “Burada sıkıntı çok büyüktü. Büyükşehir Belediyemiz buraya 550 metre uzunluğunda baks döşedi. Bu çalışmadan önce sebze hali ve civarında aşırı yağışlar sonrası vatandaşlar perişan olurdu. Burası yapılan çalışmayla kurtarıldı. Büyükşehir Belediyemiz burada ciddi bir çalışma gerçekleştirdi, başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdiler.