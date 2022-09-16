Ordu’da polis ekipleri tarafından işyerlerinde yapılan çalışmalar sonucu sahte alkollü içki ele geçirildi, iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ordu’da polis ekipleri tarafından işyerlerinde yapılan çalışmalar sonucu sahte alkollü içki ele geçirildi, iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sahte ve kaçak alkollü içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde Ordu’nun Altınordu ilçesinde tespit edilen 4 işyerinde yapılan aramalarda 48 litre plastik şişelerde sahte içki, 8 litre etil alkol, bir litre alkol yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.