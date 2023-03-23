Ordu’da jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonu çerçevesinde roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 293 adet sikke ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Fatsa ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 293 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.