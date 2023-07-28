Ordu Valiliği, denizde rüzgar ile oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı tehlikesi nedeniyle bir gün süreyle denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Ordu Valiliği’nden yapılan uyarıda, meteorolojik verilere göre rüzgarın bugün (28 Temmuz) denizlerimizde 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Uyarıda, “Denizde rüzgar ile oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 28 Temmuz 2023 günü 1 gün süreyle yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.