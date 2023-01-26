Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Altınordu Belediyesi sanat ve kültür etkinliklerine devam ederken, üç bayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda Kurra Hafız İlhan Tok katılanlara eşsiz bir Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Klasik Türk Musikisi Korosu eserleri seslendirdi.

Programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Manevi iklimlerin ruhumuzu sımsıkı saracağı zamanlara girdik. Üç aylarınızı ve Regaip Kandilinizi tebrik ediyorum. Böylesi geceler şehrimizde ve ülkemizde hatta bütün İslam aleminde birliğin ve dirliğin artması yönünde dua etsek yeridir. İnşallah rabbim layıkıyla bu zamanları idrak etmemizi nasip etsin” şeklinde konuştu.

Kütür ve sanatın toplum için önemine dikkat çeken Başkan Tören, “Bizim medeniyetimiz ses ve söz medeniyetidir aynı zamanda. Musikimiz de bunun en güzel ifadesidir. Belki de musiki köklerimizi hatırlattığı için, bir oluşu, insanın gerçek anlamdaki doğuşunu dile getirdiği için ruhta, gönülde derin hisler oluşturur. Bu yüzden evrensel hissedişlerin pınarlarından biri de müziktir. Altınordu belediyesi olarak işte tam da buradan hareketle, kültür ve sanata hizmet noktasında büyük önem veriyoruz. Çünkü sanatsız toplum hep bir yönüyle eksiktir. Dinlediğimizde, baktığımızda farklı farklı hissedişler yaşasak da sanat bir cemiyeti, bir şehri birlik harcıyla birbirine bağlar. Altınordu Belediyesi olarak biz, bu duyuşu ve hissedişi birlikte yaşayalım diyerek, sanat birleştirir mantığıyla kültür ve sanat hizmetlerimizi sizlerle buluşturmayı bir görev biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Program Başkan Aşkın Tören ve protokol üyeleri tarafından sanatçılara çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.