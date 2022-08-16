Ordu’da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ordu’da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde, uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 60 bin TL olan 110 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 60 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin Fatsa ilçesinde durdurdukları başka bir araçta yaptıkları aramada ise, piyasa değeri bir milyon 500 bin TL olan 6 milyon 200 bin adet boş makaron, 2 ton 100 kilogram bandrollü olduğu değerlendirilen kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.