Ordu’da yeni sezonun ilk günlerinde 80 TL’ye satılan kiloluk palamutların fiyatı 40 liraya kadar düştü.

Ordu’da yeni sezonun ilk günlerinde 80 TL’ye satılan kiloluk palamutların fiyatı 40 liraya kadar düştü.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonunda bugünlerde balıkçıların yüzü palamut ile güldü. Geçen yıllara göre daha büyük boyutu ile dikkat çeken palamut, sezonun ilk haftasında 80-90 liraya satılırken, sezonun ikinci haftasında yaklaşık 1 kiloluk palamudun tanesi 40 liradan müşteriye sunuldu.

"Sezon başında 90 liraydı, şimdi 40-50 lira"

Ordu’da balıkçılık yapan Ferhat Dönek, şuanda palamut balığına oldukça fazla talep olduğunu belirterek, “İlk etapta istavrit göründü ancak şimdi palamut balığı rövanşta. Palamut balığı ufak, orta ve büyük boy olarak ayrılıyor. Bol miktarda vatandaşlar palamut yiyor, talep oldukça fazla. İlk başlarda 90 liraya satılıyordu, şuanda ise 25, 40 ve 50 TL’ye palamut balığı var. Talep oldukça fazla, mevsim balığı olmasından da kaynaklı vatandaşlarımız tercih ediyorlar” dedi.

"Daha bol çıkarsa fiyatlar düşebilir"

Bol çıkması durumunda özellikle palamudun ilerleyen günlerde daha ucuz olabileceğine dikkat çeken balıkçı Ferhat Dönek, “Şuan 40 liralık palamut neredeyse bir kilogram geliyor. Kırmızı ete göre kıyaslandığında gayet uygun. Protein açısından da zengin, mevsiminde haftada en az 3 kez yememiz lazım” diye konuştu.